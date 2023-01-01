Где находится Новая Таволжанка на карте Белгородской области





Новая Таволжанка на карте Белгородской области







Карта села Новая Таволжанка







Новая Таволжанка - село в Шебекинском районе Белгородской области России.



Справка



Основан - в 1669 году.



Население - 5 268 человек.



Расстояние до Белгорода по трассе - 33 км.