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Где находятся Сумы на карте Украины, карта Сумской области



Где находятся Сумы на карте Украины

Сумы на карте Сумской области

Сумы на карте Сумской области

Карта города Сумы

Карта города Сумы

Сумы - город на северо-востоке Украины, административный центр Сумской области.

Справка

Основан - в 1652 году.

Население - 256 тыс. человек.

Расстояние до Киева по трассе - 334 км.









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