Сумы на карте Сумской областиКарта города СумыСумы - город на северо-востоке Украины, административный центр Сумской области. Справка Основан - в 1652 году. Население - 256 тыс. человек. Расстояние до Киева по трассе - 334 км.
32-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 23 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.
В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.
В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2022/2023 принимали участие 24 команды.