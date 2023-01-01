Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Где находятся Сумы на карте Украины



Где находятся Сумы на карте Украины

Сумы на карте Сумской области

Сумы на карте Сумской области

Карта города Сумы

Карта города Сумы

Сумы - город на северо-востоке Украины, административный центр Сумской области.

Справка

Основан - в 1652 году.

Население - 256 тыс. человек.

Расстояние до Киева по трассе - 334 км.









  • Где находится Буча на карте Киевской области Украины
  • Где находится Хмельницкий на карте Украины
  • Где находится Белая Церковь на карте Киевской области
  • Где находится Полтава на карте Украины, карта Полтавской области
  • Где находится Харьков на карте Украины
  • Где находится Кременчуг на карте Полтавской области
  • Где находятся Бровары на карте Киевской области
    •




    Кто главный претендент на победу в Кубке Гагарина в 2023 году?

    Претенденты на победу в Кубке Гагарина 2023

    В воскресенье, 26 февраля, пройдут последние матчи регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. Большинство участников раунда плей-офф уже определены.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 23 февраля

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание гонок чемпионата России по биатлону 2023

    Чемпионат России по биатлону 2023

    Чемпионат России по биатлону в 2023 году начнется 23 февраля этапом в Ижевске и завершится 6 апреля в Увате.

    Расписание трансляций матчей Кубка России по футболу 2022/2023

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Плей-офф Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 12 клубов Премьер-лиги и 4 лучшие команды Пути регионов, пройдет с 22 февраля по 11 июня.

    Матчи КХЛ сегодня, расписание трансляций КХЛ 2022/2023 на 22 февраля

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.









    Что интересного в сегодняшнем дне - 22 февраля 2023
    Где находится Шебекино на карте Белгородской области России
    Где находятся Сумы на карте Украины
    Какой праздник 23 февраля 2023, какой сегодня праздник по церковному календарю
    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 22 февраля 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 22 февраля 2023
    Разговоры о важном 27 февраля 2023, тема классного часа - традиционные семейные ценности
    Договор СНВ-3 (ДСНВ) Россия - США: подписание, расшифровка, инспекции
    Карта Белоруссии, граница Белоруссии и Украины
    Состояние здоровья фигуриста Костомарова на сегодня


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru