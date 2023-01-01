Где находятся Сумы на карте Украины





Сумы на карте Сумской области







Карта города Сумы







Сумы - город на северо-востоке Украины, административный центр Сумской области.



Справка



Основан - в 1652 году.



Население - 256 тыс. человек.



Расстояние до Киева по трассе - 334 км.