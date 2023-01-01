Где находятся Сумы на карте Украины

Сумы на карте Сумской областиКарта города СумыСумы - город на северо-востоке Украины, административный центр Сумской области. Справка Основан - в 1652 году. Население - 256 тыс. человек. Расстояние до Киева по трассе - 334 км.
В воскресенье, 26 февраля, пройдут последние матчи регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. Большинство участников раунда плей-офф уже определены.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
Чемпионат России по биатлону в 2023 году начнется 23 февраля этапом в Ижевске и завершится 6 апреля в Увате.
Плей-офф Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 12 клубов Премьер-лиги и 4 лучшие команды Пути регионов, пройдет с 22 февраля по 11 июня.
Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.