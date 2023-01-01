Где находится американская военная база Рамштайн на карте Германии

Американская военная база Рамштайн на картеФото со спутника базы РамштайнРамштайн - опорный пункт ВВС США на территории Германии. Авиационная база расположена восточнее города Рамштайн в десяти километрах к западу от города Кайзерслаутерн.
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