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Большая кольцевая линия (БКЛ): схема станций на карте



Карта метро Москвы с 1 марта

С 1 марта 2023 года в Москве для пассажиров полностью открылась Большая кольцевая линия метро.

Длина БКЛ превысила 71 км, это крупнейшая в мире кольцевая ветка метро. На БКЛ расположена 31 станция.

Большая кольцевая линия метро









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