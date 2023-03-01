Новая схема метро Москвы с 1 марта 2023, карта БКЛ

С 1 марта 2023 года в Москве для пассажиров полностью открылась Большая кольцевая линия метро.Длина БКЛ превысила 71 км, это крупнейшая в мире кольцевая ветка метро. На БКЛ расположена 31 станция.
В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2023 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.
С 18 по 26 марта 2023 года в Тюмени состоится чемпионат России по лыжным гонкам.
С 9 по 12 марта в Тюмени пройдет шестой этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2022/2023.