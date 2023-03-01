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Новая схема метро Москвы с 1 марта 2023, схема БКЛ



Карта метро Москвы с 1 марта

С 1 марта 2023 года в Москве для пассажиров полностью открылась Большая кольцевая линия метро.

Длина БКЛ превысила 71 км, это крупнейшая в мире кольцевая ветка метро. На БКЛ расположена 31 станция.

Большая кольцевая линия метро









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