Схема метро Москвы 2023, Большая кольцевая линия (БКЛ) - схема станций на карте

С 1 марта 2023 года в Москве для пассажиров полностью открылась Большая кольцевая линия метро.Длина БКЛ превысила 71 км, это крупнейшая в мире кольцевая ветка метро. На БКЛ расположена 31 станция.
Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.
Плей-офф Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 12 клубов Премьер-лиги и 4 лучшие команды Пути регионов, пройдет с 22 февраля по 11 июня.
31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.