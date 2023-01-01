Где находятся Любечане и Сушаны на карте Брянской области

Место, где произошел теракт 2 марта 2023 года на карте Брянской областиСело Любечане и село Сушаны Климовского района на карте Брянской области
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.
31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.
С 9 по 12 марта в Тюмени пройдет шестой этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2022/2023.
Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2023 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.