Где находится Енакиево на карте Донецкой области

Енакиево на карте Донецкой области (ДНР)Карта ЕнакиевоЕнакиево - город в Горловском районе Донецкой области (Донецкой народной республике). Справка Основан - в 1898 году. Население - 76 673 человека. Расстояние до Донецка по трассе - 60 км.
В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.
31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.
Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2023 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.
Предлагаем вашему вниманию 10-ку самых длинных матчей в плей-офф КХЛ.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.