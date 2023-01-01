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Где находится Енакиево на карте Донецкой области



Енакиево на карте Донецкой области

Енакиево на карте Донецкой области (ДНР)

Енакиево на карте Донецкой области, ДНР

Карта Енакиево

Карта Енакиево

Енакиево - город в Горловском районе Донецкой области (Донецкой народной республике).

Справка

Основан - в 1898 году.

Население - 76 673 человека.

Расстояние до Донецка по трассе - 60 км.









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