Где находится Енакиево на карте Донецкой области





Енакиево на карте Донецкой области (ДНР)







Карта Енакиево







Енакиево - город в Горловском районе Донецкой области (Донецкой народной республике).



Справка



Основан - в 1898 году.



Население - 76 673 человека.



Расстояние до Донецка по трассе - 60 км.