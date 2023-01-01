Где находится Пришиб на карте Запорожской области





Пришиб на карте Запорожской области







Карта поселка Пришиб







Пришиб - поселок городского типа в Михайловском районе Запорожской области.



Справка



Основан - в 1874 году.



Население - 3 110 человек.



Расстояние до Запорожья по трассе - 83 км.