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Где находится Пришиб на карте Запорожской области



Пришиб на карте Запорожской области

Пришиб на карте Запорожской области

Пришиб на карте Запорожской области

Карта поселка Пришиб

Карта поселка Пришиб

Пришиб - поселок городского типа в Михайловском районе Запорожской области.

Справка

Основан - в 1874 году.

Население - 3 110 человек.

Расстояние до Запорожья по трассе - 83 км.









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