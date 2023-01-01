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Где находятся Вятские Поляны на карте Кировской области



Вятские Поляны на карте России

Вятские Поляны на карте Кировской области

Вятские Поляны на карте Кировской области

Вятские Поляны - административный центр Вятскополянского района Кировской области России.

Справка

Основан - в 1596 году.

Население - 29 742 человека.

Расстояние до Кирова по трассе - 366 км.









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