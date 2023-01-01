Где находятся Вятские Поляны на карте Кировской области

Вятские Поляны на карте Кировской областиВятские Поляны - административный центр Вятскополянского района Кировской области России. Справка Основан - в 1596 году. Население - 29 742 человека. Расстояние до Кирова по трассе - 366 км.
В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.
31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.
С 18 по 26 марта 2023 года в Тюмени состоится чемпионат России по лыжным гонкам.
Кубок Гагарина ведет свою историю с 2009 года, когда в финале турнира определился первый обладатель трофея - казанский «Ак Барс».
В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.