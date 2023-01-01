Где находится погранслужба ФСБ на карте Ростова-на-Дону, фото пожара

Пограничное управление ФСБ России по Ростовской области на карте центра Ростова-на-ДонуПожар в погранслужбе ФСБ России по Ростовской областиПожар в Ростове-на-Дону в здании погранслужбы ФСБ по Ростовской области произошел днем 16 марта 2023 года.
В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.
Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
Плей-офф Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 12 клубов Премьер-лиги и 4 лучшие команды Пути регионов, пройдет с 22 февраля по 11 июня.
31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.