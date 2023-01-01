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Где находится погранслужба ФСБ на карте Ростова-на-Дону, фото пожара



Где находится погранслужба ФСБ на карте Ростова-на-Дону

Пограничное управление ФСБ России по Ростовской области на карте центра Ростова-на-Дону

Погранслужба ФСБ на карте центра Ростова-на-Дону

Пожар в погранслужбе ФСБ России по Ростовской области

Фото пожара в погранслужбе ФСБ в Ростове-на-Дону

Пожар в Ростове-на-Дону в здании погранслужбы ФСБ по Ростовской области произошел днем 16 марта 2023 года.









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