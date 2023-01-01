Где находится погранслужба ФСБ на карте Ростова-на-Дону, фото пожара





Пограничное управление ФСБ России по Ростовской области на карте центра Ростова-на-Дону







Пожар в погранслужбе ФСБ России по Ростовской области







Пожар в Ростове-на-Дону в здании погранслужбы ФСБ по Ростовской области произошел днем 16 марта 2023 года.