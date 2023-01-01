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Перспективная схема метро Москвы 2027



Перспективная карта метро Москвы до 2027 года

Приведена перспективная схема развития метро Москвы на период до 2027 года.

В планах развития московского метро до 2027 года:

- Открытие Рублево-Архангельской линии метро. Начальная станция - Шелепиха (БКЛ). На карте обозначена под номером 17. Линия протянется до территории Рублево-Архангельское. Конечная станция - Новорижская (Ильинская).

- Открытие новой линии метро Троицкая (Коммунарская). Начальная станция - ЗИЛ. На карте обозначена под номером 16. Троицкая линия продлится до Троицка в Новой Москве.

- Открытие Бирюлевской линии метро. Начальная станция - ЗИЛ. Конечная станция - Бирюлевская. На карте обозначена под номером 18.

- Развитие Калининско-Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково.

- Продление Сокольнической линии метро на юге до станции Потапово.

- Продление Арбатско-Покровской линии на северо-востоке до станции Гольяново.

- Продление Люблинско-Дмитровской линии на севере до станции Физтех.









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