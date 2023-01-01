Перспективная схема метро Москвы до 2027 года





Приведена перспективная схема развития метро Москвы на период до 2027 года.



В планах развития московского метро до 2027 года:



- Открытие Рублево-Архангельской линии метро. Начальная станция - Шелепиха (БКЛ). На карте обозначена под номером 17. Линия протянется до территории Рублево-Архангельское. Конечная станция - Новорижская (Ильинская).



- Открытие новой линии метро Троицкая (Коммунарская). Начальная станция - ЗИЛ. На карте обозначена под номером 16. Троицкая линия продлится до Троицка в Новой Москве.



- Открытие Бирюлевской линии метро. Начальная станция - ЗИЛ. Конечная станция - Бирюлевская. На карте обозначена под номером 18.



- Развитие Калининско-Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково.



- Продление Сокольнической линии метро на юге до станции Потапово.



- Продление Арбатско-Покровской линии на северо-востоке до станции Гольяново.



- Продление Люблинско-Дмитровской линии на севере до станции Физтех.