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Где находится Запесочье на карте Брянской области



Где находится Запесочье на карте

Где находится Запесочье на карте Брянской области

Где находится Запесочье на карте Брянской области

Где находится Запесочье на карте Брянской области

Запесочье - поселок в Погарском районе Брянской области России.

Справка

Население - 203 человека.

Расстояние до Брянска по трассе - 132 км.









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