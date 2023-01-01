Где находится Случовск на карте Брянской области, 6 апреля - попытка проникновения украинской ДРГ

Где находится Случовск на карте Брянской областиСлучовск - село в Погарском районе Брянской области России. Справка Население - 190 человек. Расстояние до Брянска по трассе - 147 км.
Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2023 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.
В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.
Чемпионат России по биатлону в 2023 году начнется 23 февраля этапом в Ижевске и завершится 6 апреля в Увате.
Плей-офф Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 12 клубов Премьер-лиги и 4 лучшие команды Пути регионов, пройдет с 22 февраля по 11 июня.
В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.