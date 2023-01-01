Где находится Феодосия на карте Крыма

Феодосия на карте КрымаФеодосия - город на юго-востоке Крыма на побережье Черного моря. Справка Основан - VI век до н. э. Население - 66 тыс. человек. Расстояние до Симферополя по трассе - 101 км. Расстояние до Керчи по трассе - 107 км.
В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.
Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2023 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.
С 7 по 9 апреля в Кировске пройдет восьмой этап Кубка России по лыжным гонкам сезона 2022/2023.
31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.