Где находится Феодосия на карте Крыма





Феодосия на карте Крыма







Феодосия - город на юго-востоке Крыма на побережье Черного моря.



Справка



Основан - VI век до н. э.



Население - 66 тыс. человек.



Расстояние до Симферополя по трассе - 101 км.



Расстояние до Керчи по трассе - 107 км.