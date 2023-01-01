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Где находится Феодосия на карте Крыма



Где находится Феодосия на карте

Феодосия на карте Крыма

Феодосия на карте Крыма

Феодосия - город на юго-востоке Крыма на побережье Черного моря.

Справка

Основан - VI век до н. э.

Население - 66 тыс. человек.

Расстояние до Симферополя по трассе - 101 км.

Расстояние до Керчи по трассе - 107 км.









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