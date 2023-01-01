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Где находится Суземка на карте Брянской области



Где находится Суземка на карте

Суземка на карте Брянской области

Суземка на карте Брянской области

Карта Суземки

Карта Суземки

Суземка - поселок, административный центр Суземского района Брянской области.

Справка

Основан - XVIII век.

Население - 8 672 человека.

Расстояние до Брянска по трассе - 141 км.









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