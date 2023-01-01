Где находится Суземка на карте Брянской области

Суземка на карте Брянской областиКарта СуземкиСуземка - поселок, административный центр Суземского района Брянской области. Справка Основан - XVIII век. Население - 8 672 человека. Расстояние до Брянска по трассе - 141 км.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.
Кубок Гагарина ведет свою историю с 2009 года, когда в финале турнира определился первый обладатель трофея - казанский «Ак Барс».
В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.
«Спортивное обозрение» составило список лучших российских хоккеистов, игравших в НХЛ. Из предложенных игроков путем голосования болельщиков и экспертов мы определили лучшего российского хоккеиста в НХЛ за всю историю.