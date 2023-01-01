Где находится Грайворонский округ на карте Белгородской области России

Карта Грайворонского округа
Грайворонский округ - административно-территориальная единица (район) в Белгородской области России. Справка Основан - в 1928 году. Население - 26 857 человек. Расстояние от города Грайворон до Белгорода - 78 км.
В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.
Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.
Телетрансляции с чемпионата мира по хоккею 2023 в Латвии и Финляндии ведут федеральный канал Матч ТВ и телеканалы Матч Страна и Матч Игра.