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Где находится Грайворонский округ на карте Белгородской области



Грайворонский округ на карте Белгородской области

Карта Грайворонского округа

Карта Грайворонского округа

Грайворонский округ - административно-территориальная единица (район) в Белгородской области России.

Справка

Основан - в 1928 году.

Население - 26 857 человек.

Расстояние от города Грайворон до Белгорода - 78 км.









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