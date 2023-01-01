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Где находится на карте дом в Новой Москве, в котором произошел взрыв 30 мая



Дом на улице Атласова в Новой Москве

Дом на улице Атласова, дом 11 в Новой Москве

Дом на улице Атласова в Новой Москве

Утром 30 мая на 25 этаже многоэтажки на улице Атласова в Новой Москве произошел взрыв. Причиной взрыва мог стать беспилотник, сообщает ТАСС.









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