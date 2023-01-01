Где находится на карте дом в Новой Москве, в котором произошел взрыв 30 мая

Дом на улице Атласова, дом 11 в Новой МосквеУтром 30 мая на 25 этаже многоэтажки на улице Атласова в Новой Москве произошел взрыв. Причиной взрыва мог стать беспилотник, сообщает ТАСС.
122-й открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 28 мая по 11 июня 2023 года в Париже на кортах теннисного центра Roland Garros.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.
Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.
Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.