Карпаты - поселок в Перевальском районе Луганской области, ЛНР. Справка Основан - в 1902 году. Население - 739 человек. Расстояние до Луганска по трассе - 45 км.
В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2022/2023 принимали участие 24 команды.
122-й открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 28 мая по 11 июня 2023 года в Париже на кортах теннисного центра Roland Garros.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.
Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.