Михайловка на карте Запорожской областиМихайловка - поселок городского типа в Запорожской области. Справка Основан - в 1810 году. Население - 11 530 человек. Расстояние до Запорожья по трассе - 77 км.
31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.
В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2022/2023 принимали участие 24 команды.
122-й открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 28 мая по 11 июня 2023 года в Париже на кортах теннисного центра Roland Garros.