Соболевка на карте Белгородской областиСоболевка - село в Валуйском районе Белгородской области России. Справка Население - 920 человек. Расстояние до Белгорода по трассе - 170 км. Расстояние до границы с Украиной - 11 км.
31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.
Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.
В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2022/2023 принимали участие 24 команды.