Марьинка - город в Покровском районе Донецкой области. Входит в Донецкую агломерацию. Справка Основан - в 1844 году. Население - 9 089 человек. Расстояние до Донецка по трассе - 29 км.
31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершился 3 июня 2023 года.
Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.
В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2022/2023 принимали участие 24 команды.