Карта города АлешкиАлешки - город в Херсонской области, расположен на левом берегу реки Днепр. Справка Основан - в 1711 году. Население - 24 639 человек. Расстояние до Херсона по трассе - 18 км.
32-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.
Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.
Правильный выбор спортивной одежды – важная задача для профессиональных спортсменов и для любителей.
Групповой этап Кубка России по футболу 2023/2024, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 25 июля по 1 ноября.
Мышцы пресса являются фундаментом в поддержании ключевых физиологических функций и обеспечении общей физической формы и способности.