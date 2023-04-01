Где находится Сочи на карте России, карта Сочи





Карта городского округа Сочи







Сочи - город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря в Краснодарском крае.



Справка



Основан - в 1838 году.



Население - 466 тыс. человек.



Расстояние до Краснодара по трассе - 292 км.