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Где находится Новодонецкое на карте Донецкой области



Новодонецкое на карте ДНР

Новодонецкое на карте Донецкой области

Новодонецкое на карте Донецкой области

Поселок Новодонецкое расположен на территории Донецкой области и административно входит в состав Волновахского района.









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