Эпицентр землетрясения во Франции 17 июня на карте







Землетрясение магнитудой 5,3 произошло ночью 17 июня 2023 года. Толчок был зафиксирован в префектуре Де-Севр на западе Франции.



При землетрясении пострадал один человек, он получил легкое ранение. Повреждено множество зданий. В городе Курсон в западном департаменте Приморская Шаранта существенно пострадала церковь. В коммуне Ла-Лень повреждена башня церкви, десятки домов признаны непригодными для проживания из-за трещин в стенах. В самом департаменте более тысячи человек остались без электричества из-за поврежденной ЛЭП.