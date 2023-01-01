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Эпицентр землетрясения во Франции 17 июня на карте



Эпицентр землетрясения во Франции

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло ночью 17 июня 2023 года. Толчок был зафиксирован в префектуре Де-Севр на западе Франции.

При землетрясении пострадал один человек, он получил легкое ранение. Повреждено множество зданий. В городе Курсон в западном департаменте Приморская Шаранта существенно пострадала церковь. В коммуне Ла-Лень повреждена башня церкви, десятки домов признаны непригодными для проживания из-за трещин в стенах. В самом департаменте более тысячи человек остались без электричества из-за поврежденной ЛЭП.









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