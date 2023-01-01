Где затонул «Титаник» на карте, место крушения батискафа «Титан»





Пароход «Титаник»







«Титаник» - британский трансатлантический пассажирский пароход, крупнейшее судно в мировой истории начала XX века.



Во время первого рейса затонул в Северной Атлантике, столкнувшись с айсбергом в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года.



Связь с батискафом «Титан», предназначенным для доставки туристов к месту гибели «Титаника», пропала 18 июня 2023 года, примерно через час и 45 минут после погружения. Еще через несколько часов сверхсекретная система акустического обнаружения ВМС США зарегистрировала взрыв в Атлантическом океане. Обломки батискафа нашли в 200 с лишним метрах от затонувшего корабля.