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Где затонул «Титаник» на карте, место крушения «Титаника»



Место крушения Титаника

Пароход «Титаник»

Пароход Титаник

«Титаник» - британский трансатлантический пассажирский пароход, крупнейшее судно в мировой истории начала XX века.

Во время первого рейса затонул в Северной Атлантике, столкнувшись с айсбергом в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года.









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