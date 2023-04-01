Где находится Керчь на карте Крыма, карта Керчи

Карта Керчи, Крымский мостКерчь - город в восточной части Крыма, расположенный на берегу Керченского пролива. Справка Основан - 610—590 гг. до н. э. Население - 154 тыс. человек. Расстояние до Симферополя по трассе - 188 км.
Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.
32-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 23 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.
17-й чемпионат Европы по футболу (Евро-2024) пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.
Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид может третий раз в своей карьере завоевать три главных приза для игроков НХЛ.
В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимали участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определили обладателя Кубка Стэнли.