Где находится Раздольное на карте Крыма, карта поселка Раздольное





Карта поселка Раздольное







Раздольное - поселок городского типа на северо-западе степного Крыма.



Справка



Основан - в 1897 году.



Население - 7231 человек.



Расстояние до Симферополя по трассе - 137 км.



Расстояние до Евпатории по трассе - 73 км.