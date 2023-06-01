Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Где находится Раздольное на карте Крыма, карта поселка Раздольное



Раздольное на карте Крыма

Карта поселка Раздольное

Карта поселка Раздольное

Раздольное - поселок городского типа на северо-западе степного Крыма.

Справка

Основан - в 1897 году.

Население - 7231 человек.

Расстояние до Симферополя по трассе - 137 км.

Расстояние до Евпатории по трассе - 73 км.









  • Где находится Пришиб на карте Запорожской области
  • Где находится Белогоровка на карте Луганской области
  • Где находится Армянск на карте Крыма, карта Армянска
  • Где находится на карте Белая Березка в Брянской области
  • Где находится Джанкой на карте Крыма
  • Где находится Новофедоровка на карте Крыма
  • Где находится Севастополь на карте Крыма
    •




    Расписание трансляций матчей чемпионата России по футболу РПЛ 2023/2024 на ТВ

    Чемпионат России по футболу 2023 2024, Премьер-лига

    32-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.

    Мышцы пресса: анатомия, функции и тренировка

    Тренировка мышц пресса

    Мышцы пресса являются фундаментом в поддержании ключевых физиологических функций и обеспечении общей физической формы и способности.

    Матчи КХЛ сегодня, расписание матчей КХЛ 2023/2024 на 1 сентября

    КХЛ 2023 2024

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание матчей чемпионата Европы по футболу 2024, результаты Евро-2024

    Чемпионат Европы по футболу 2024

    17-й чемпионат Европы по футболу (Евро-2024) пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

    Коннор Макдэвид - претендент на главные награды НХЛ

    Коннор Макдэвид

    Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид может третий раз в своей карьере завоевать три главных приза для игроков НХЛ.









    Турецкий сериал Зимородок на русском: сколько серий, время начала на НТВ
    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 20 июля 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 20 июля 2023
    Какой праздник 21 июля 2023, какой церковный праздник в России
    Где находится Раздольное на карте Крыма, карта поселка Раздольное
    Где находится на карте Крым, карта Крыма с городами
    Где находится Кировский район на карте Крыма, схема движения по трассе «Таврида»
    Где находится Ейск на карте России, карта Ейска
    Какой праздник 18 июля 2023, какой церковный праздник в России
    Какой праздник 17 июля 2023, какой церковный праздник в России


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru