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Где находится ТЦ «Времена года» на карте Москвы, фото торгового центра



Где находится ТЦ Времена года на карте

ТЦ «Времена года» на карте Москвы

ТЦ Времена года на карте Москвы

Фото ТЦ «Времена года»

Фото ТЦ Времена года

ТЦ «Времена года» - торговый центр на Кутузовском проспекте в Москве.

Справка

Торговая площадь - 32 000 квадратных метров.

Количество брендов - 150.

Дата открытия - 2007 год.









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