Карта НигераНигер - государство на северо-востоке Западной Африки, не имеет выхода к морю. Справка Столица - Ниамей. Население: 25 396 тыс. человек. Валюта: Западноафриканский франк КФА. Часовой пояс: +1.
Форвард «Авангарда» Владимир Ткачев возглавляет список самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2023/2024.
Групповой этап Кубка России по футболу 2023/2024, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 25 июля по 1 ноября.
32-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.
Хоккейный клуб «Сибирь» взял курс на североамериканских игроков и вовсю обновляет состав.
Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.