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Где находится Ломаковка на карте Брянской области



Где находится Ломаковка на карте

Ломаковка на карте Брянской области

Ломаковка на карте Брянской области

Карта села Ломаковка

Карта села Ломаковка

Ломаковка - село в Стародубском муниципальном округе Брянской области.

Справка

Население - 232 человека.

Расстояние до Брянска по трассе - 180 км.

Расстояние до границы с Украиной - 2 км.









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