Ломаковка на карте Брянской областиКарта села ЛомаковкаЛомаковка - село в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Справка Население - 232 человека. Расстояние до Брянска по трассе - 180 км. Расстояние до границы с Украиной - 2 км.
32-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.
Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.
Правильный выбор спортивной одежды – важная задача для профессиональных спортсменов и для любителей.
Групповой этап Кубка России по футболу 2023/2024, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 25 июля по 1 ноября.
Мышцы пресса являются фундаментом в поддержании ключевых физиологических функций и обеспечении общей физической формы и способности.