



Ломаковка на карте Брянской области







Карта села Ломаковка







Ломаковка - село в Стародубском муниципальном округе Брянской области.



Справка



Население - 232 человека.



Расстояние до Брянска по трассе - 180 км.



Расстояние до границы с Украиной - 2 км.