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Где находится Старомайорское на карте Донецкой области



Старомайорское на карте Донецкой области, ДНР

Старомайорское на карте Донецкой области

Старомайорское на карте Донецкой области, ДНР

Карта села Новомайорское

Карта села Новомайорское

Старомайорское - село в Великоновоселковской поселковой общине Волновахского района Донецкой области.

Справка

Население - 840 человек.

Расстояние до Донецка по трассе - 118 км.









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