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Где находится Басань на карте Запорожской области



Басань на карте Запорожской области

Басань на карте Запорожской области

Басань на карте Запорожской области

Басань - село в Пологовском районе Запорожской области, на берегу реки Малая Токмачка.

Справка

Население - 1422 человека.

Расстояние до Запорожья по трассе - 146 км.









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