



Карта Сергиева Посада







Сергиев Посад - город в Московской области России, административный центр Сергиево-Посадского городского округа.



Справка



Основан - в 1337 году.



Население - 99 тыс. человек.



Расстояние до Москвы по трассе - 83 км.