Карта Сергиева ПосадаСергиев Посад - город в Московской области России, административный центр Сергиево-Посадского городского округа. Справка Основан - в 1337 году. Население - 99 тыс. человек. Расстояние до Москвы по трассе - 83 км.
Групповой этап Кубка России по футболу 2023/2024, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 25 июля по 1 ноября.
32-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.
Хоккейный клуб «Сибирь» взял курс на североамериканских игроков и вовсю обновляет состав.
Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.
Правильный выбор спортивной одежды – важная задача для профессиональных спортсменов и для любителей.