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Где находится Сергиев Посад на карте Московской области, расстояние до Москвы



Где находится Сергиев Посад на карте Московской области России

Карта Сергиева Посада

Карта Сергиева Посада

Сергиев Посад - город в Московской области России, административный центр Сергиево-Посадского городского округа.

Справка

Основан - в 1337 году.

Население - 99 тыс. человек.

Расстояние до Москвы по трассе - 83 км.









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