Эквадор на карте Южной Америки
Карта Эквадора
Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио убили после предвыборной встречи в ночь с 9 на 10 августа по московскому времени. Досрочные президентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа. Вильявисенсио занимал четвертое-пятое место в опросах среди местного населения.
Эквадор - страна в Южной Америке на побережье Тихого океана, территорию которой пересекает экватор.
Справка
Столица - Кито.
Население: 18 267 203 человека.
Валюта: доллар США, эквадорское сентаво.
Часовой пояс: -5.