



Эквадор на карте Южной Америки







Карта Эквадора







Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио убили после предвыборной встречи в ночь с 9 на 10 августа по московскому времени. Досрочные президентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа. Вильявисенсио занимал четвертое-пятое место в опросах среди местного населения.



Эквадор - страна в Южной Америке на побережье Тихого океана, территорию которой пересекает экватор.



Справка



Столица - Кито.



Население: 18 267 203 человека.



Валюта: доллар США, эквадорское сентаво.



Часовой пояс: -5.