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Где находится Эквадор на карте мира, в котором 10 августа убили кандидата в президенты



Эквадор на карте Европы

Эквадор на карте Южной Америки

Эквадор на карте Южной Америки

Карта Эквадора

Карта Эквадора

Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио убили после предвыборной встречи в ночь с 9 на 10 августа по московскому времени. Досрочные президентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа. Вильявисенсио занимал четвертое-пятое место в опросах среди местного населения.

Эквадор - страна в Южной Америке на побережье Тихого океана, территорию которой пересекает экватор.

Справка

Столица - Кито.

Население: 18 267 203 человека.

Валюта: доллар США, эквадорское сентаво.

Часовой пояс: -5.









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