Чаусы на карте Брянской области
Чаусы - село в Погарском районе Брянской области России, расположено на правом берегу реки Судость. Справка Население - 279 человек. Расстояние до границы с Украиной - 5 км.
Форвард «Авангарда» Владимир Ткачев возглавляет список самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2023/2024.
Групповой этап Кубка России по футболу 2023/2024, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 25 июля по 1 ноября.
32-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.
Хоккейный клуб «Сибирь» взял курс на североамериканских игроков и вовсю обновляет состав.
Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.