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Где находится на карте Крымский мост, последние новости на сегодня



Крымский мост на карте

Крымский мост на карте

Крымский мост на карте

Фото Крымского моста

Фото Крымского моста

Крымский мост - автомобильный и железнодорожный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова.

Справка

Открытие Крымского моста - 16 мая 2018 года для легковых автомобилей и автобусов.

Расстояние на машине - 16,9 км.

Ширина моста - 23,1 м, четыре полосы.

Расстояние от Москвы до Крымского моста по трассе - 1528 км.

Новости на сегодня

12 августа 2023, 16:23 - Крымский мост был обстрелян три раза за сутки. Каждый раз движение по мосту было временно приостановлено. Все ракеты сбила российская ПВО.









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