



Крымский мост на карте







Фото Крымского моста







Крымский мост - автомобильный и железнодорожный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова.



Справка



Открытие Крымского моста - 16 мая 2018 года для легковых автомобилей и автобусов.



Расстояние на машине - 16,9 км.



Ширина моста - 23,1 м, четыре полосы.



Расстояние от Москвы до Крымского моста по трассе - 1528 км.



Новости на сегодня



12 августа 2023, 16:23 - Крымский мост был обстрелян три раза за сутки. Каждый раз движение по мосту было временно приостановлено. Все ракеты сбила российская ПВО.