Крымский мост на карте
Фото Крымского моста
Крымский мост - автомобильный и железнодорожный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова.
Справка
Открытие Крымского моста - 16 мая 2018 года для легковых автомобилей и автобусов.
Расстояние на машине - 16,9 км.
Ширина моста - 23,1 м, четыре полосы.
Расстояние от Москвы до Крымского моста по трассе - 1528 км.
Новости на сегодня
12 августа 2023, 16:23 - Крымский мост был обстрелян три раза за сутки. Каждый раз движение по мосту было временно приостановлено. Все ракеты сбила российская ПВО.