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Где находится МЦД-3 на карте Москвы, схема МЦД-3 со станциями



МЦД-3 на карте Москвы

С 17 августа 2023 года в Москве и Подмосковье заработала линия МЦД-3 Зеленоград - Раменское.

Третья линия соединяет Ленинградское и Казанское направления железной дороги. Длина МЦД-3 превысила 85 км, на нем располагается 38 станций.









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