



С 17 августа 2023 года в Москве и Подмосковье заработала линия МЦД-3 Зеленоград - Раменское.



Третья линия соединяет Ленинградское и Казанское направления железной дороги. Длина МЦД-3 превысила 85 км, на нем располагается 38 станций.