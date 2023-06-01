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Где находится село Лавы на карте Белгородской области, расстояние до границы с Украиной



Лавы на карте Белгородской области

Карта села Лавы

Карта села Лавы

Лавы - село в Валуйском городском округе в юго-восточной части Белгородской области России.

Справка

Население - 253 человека.

Расстояние до Белгорода по трассе - 129 км.

Расстояние до границы с Украиной - 22 км.









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