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Показать Куженкино на карте Тверской области, где разбился самолет с Евгением Пригожиным



Куженкино на карте

Куженкино на карте Тверской области

Куженкино на карте Тверской области

Самолет, на борту которого находились семь пассажиров (в том числе, по данным Росавиации, Евгений Пригожин) и три члена экипажа, разбился 23 августа в Тверской области около села Куженкино.









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    Показать Куженкино на карте Тверской области, где разбился самолет с Евгением Пригожиным
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