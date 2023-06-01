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Где находится Климово на карте Брянской области, карта Климово



Климово на карте

Климово на карте Брянской области

Климово на карте Брянской области

Карта Климово

Карта поселка Климово

Климово - рабочий поселок, административный центр Климовского района Брянской области.

Справка

Основан - в 1708 году.

Население - 12 603 человека.

Расстояние до Брянска по трассе - 175 км.









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