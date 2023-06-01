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Где находится Псков на карте России, аэропорт Псков



Где находится Псков на карте России

Псков на карте Псковской области

Псков на карте Псковской области

Карта Пскова, международный аэропорт

Карта Пскова, международный аэропорт

Псков - город на северо-западе России, административный центр Псковской области.

Международный аэропорт Псков имени княгини Ольги - международный аэропорт федерального значения. На аэродроме дислоцирован 334-й военно-транспортный Берлинский краснознаменный авиационный полк, вооруженный самолетами Ил-76.

Справка

Первое упоминание - 903 год.

Население - 189 тыс. человек.

Расстояние до Санкт-Петербурга по трассе - 262 км.

Расстояние до Москвы по трассе - 732 км.









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