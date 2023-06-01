Где находится Псков на карте России, аэропорт Псков

Псков на карте Псковской области
Карта Пскова, международный аэропорт
Псков - город на северо-западе России, административный центр Псковской области.
Международный аэропорт Псков имени княгини Ольги - международный аэропорт федерального значения. На аэродроме дислоцирован 334-й военно-транспортный Берлинский краснознаменный авиационный полк, вооруженный самолетами Ил-76.
Справка
Первое упоминание - 903 год.
Население - 189 тыс. человек.
Расстояние до Санкт-Петербурга по трассе - 262 км.
Расстояние до Москвы по трассе - 732 км.