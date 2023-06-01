Где находится Псков на карте России, аэропорт Псков

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Карта Пскова, международный аэропорт







Псков - город на северо-западе России, административный центр Псковской области.



Международный аэропорт Псков имени княгини Ольги - международный аэропорт федерального значения. На аэродроме дислоцирован 334-й военно-транспортный Берлинский краснознаменный авиационный полк, вооруженный самолетами Ил-76.



Справка



Первое упоминание - 903 год.



Население - 189 тыс. человек.



Расстояние до Санкт-Петербурга по трассе - 262 км.



Расстояние до Москвы по трассе - 732 км.