



Работино на карте Запорожской области







Работино расположено в Пологовском районе Запорожской области. Ранее село входило в Токмакский район, который был упразднен в 2020 году. Работино находится в 46 км от районного центра Пологи и в 23 км к северу от города Токмак.



Расстояние до областного центра (Запорожье) по трассе составляет 80 км. Село расположено на участке автомагистрали Т-0408, соединяющей Орехов на севере и Токмак на юге.



Село основано в 1869 году и по данным переписи населения 2001 года в нем проживало 480 жителей.



В нескольких километрах к северо-востоку от села расположен ландшафтный заказник «Балка Успеновская», который был образован в 2013 году и занимает площадь 62,9 га.