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Работино на карте Запорожской области



Где находится Работино на карте

Работино на карте Запорожской области

Работино на карте Запорожской области

Работино расположено в Пологовском районе Запорожской области. Ранее село входило в Токмакский район, который был упразднен в 2020 году. Работино находится в 46 км от районного центра Пологи и в 23 км к северу от города Токмак.

Расстояние до областного центра (Запорожье) по трассе составляет 80 км. Село расположено на участке автомагистрали Т-0408, соединяющей Орехов на севере и Токмак на юге.

Село основано в 1869 году и по данным переписи населения 2001 года в нем проживало 480 жителей.

В нескольких километрах к северо-востоку от села расположен ландшафтный заказник «Балка Успеновская», который был образован в 2013 году и занимает площадь 62,9 га.









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